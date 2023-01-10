AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kandemir, seçimlerin öne çekilmesi ihtimaline ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Kandemir, "Seçimlerin esasında tarihi belli. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz. Temel gerekçemiz şu: Biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını, oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz. Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir" diye konuştu. Kandemir, "Ortada çok net bir tablo var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyerek Türkiye'yi merkeze alan, Türkiye'nin milli teknolojisini üreteceğini söyleyen bir Cumhur İttifakı, bir tarafta ise henüz adaya karar veremeyen, kendi içlerinden birinin oraya, diğerinin oraya çektiği ağır aksak ilerleyen, bir vasatta anlaşan, Türkiye'ye vasatı vaat eden, belirsizliği, eski Türkiye'yi vaat eden Millet İttifakı var. Sandıkta yüzde 52'nin üzerinde oy alacağımıza inanıyorum" dedi.Kandemir konuşmasını şöyle sürdürdü: "HDP'nin kendi adayı ile seçime girecek olmasıyla biz ilgilenmiyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Bu tablonun netleşmesi, göz önüne gelmesi için değerlendirmeler, gündemler yapıyoruz. Ama ister 1, ister 6, isterlerse 66 aday ile çıksınlar. Adayımız net, kararımız ortada. Biz Türkiye'nin önüne Cumhur İttifakı olarak başka bir vizyon koyuyoruz. Ortada şöyle bir durum var, bunların masası, al-ver masası. Sen bana ne vereceksin, ne alacaksın? Sen şimdi bir sus, sonra vereceğimizi veririz. Bir şurayı geçelim... Bu çirkin bir pazarlık. Karşı taraftaki ittifakın zikzaklarını kamuoyunun gündemine bu nedenle getiriyoruz. Seçim beyannemesi için hazırlıklarımızı yaptık, önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız. Bu partilere oy veren seçmenlerin yaşananları not etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tayyip Erdoğan, bu ülkeyi bambaşka bir vizyona taşıdı. Bunu daha da ileri taşıyacaktır."