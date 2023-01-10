Eski Bursa Valisi’ne 8 yıl 9 ay hapis cezası

Bursa'daki FETÖ davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu tutuksuz 37 sanığın yeniden yargılandığı davada karar verildi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Şahabettin Harput'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Heyet, diğer sanıklardan Ali Fuat Er, Ali Kemal Turhan, Davut Baykan ve Ramazan Yılmaz'ın 8 yıl 9'ar ay, Ahmet Gören, Ahmet Nuri Ekiz, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Ömer Kazangil, Refik Öztüfekçi, Sami Şentürk ve Selahattin Çelik ile firari Celal Sevmezler'in ise 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Ayrıca sanıklardan Ali Saffet Durmuşlar, Mustafa Celal Eğretli, Muzaffer Koyuncu, Osman Üstünal ile Recep Göral'ın 6 yıl 10 ay 15 gün hapsine karar veren heyet, Recep İleri'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu arada Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/ PDY soruşturmaları kapsamında Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.