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Giriş Tarihi: 10.1.2023 08:52 Son Güncelleme: 10.1.2023 09:02

FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, mahrem imamlarla iletişimi olduğu ve Bylock kullandığı tespit edilen 16 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından talimatlara istinaden yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 5'i çeşitli kamu kurumlarında görevde, 2'si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, haklarında tanık beyanları ve diğer mahrem imamlarla HTS irtibatı bulunduğu tespit edildi. Bylock kullanıcısı olan şüphelilerin, bu şekilde örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyelerde bulundukları aktarıldı.

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FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon
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