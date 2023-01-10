FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından talimatlara istinaden yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 5'i çeşitli kamu kurumlarında görevde, 2'si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, haklarında tanık beyanları ve diğer mahrem imamlarla HTS irtibatı bulunduğu tespit edildi. Bylock kullanıcısı olan şüphelilerin, bu şekilde örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyelerde bulundukları aktarıldı.