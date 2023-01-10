Güngören Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 69 yaşında hayatını kaybeden Güngören Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş 1994-2002 yılları arasında Güngören Belediye Başkanlığı, 2002-2007 yılları arasında da 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulunmuştu.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş'ın vefatını teessürle öğrendiğini ifade edip "Merhuma Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı dilerim." dedi.

Yahya Baş Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenazede Baş'ın yakınları taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında Yahya Baş'ı son yolculuğunda AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda AK Partili siyasi katıldı.

Yahya Baş'ın cenazesi cenaze namazı ve helallik istenmesinin ardından Güngören Köyiçi Mezarlığı'na defnedildi.