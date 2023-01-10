Haberler Gündem Haberleri HDP altılı muhalefete şart sundu: Hayır demeyiz! "Şimdi görev masada"
Giriş Tarihi: 10.1.2023 22:37 Son Güncelleme: 10.1.2023 22:41

HDP altılı muhalefete şart sundu: Hayır demeyiz! "Şimdi görev masada"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayın programında 6'lı masa ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mithat Sancar, parti olarak aday çıkarma kararlarına vurgu yaptı. 6'lı masanın 'ürkek' davrandığının altını çizen Sancar, kendileri ile doğrudan diyalog kurulması halinde 'adaylık' kararlarında değişiklik yapabileceklerinin sinyalini verdi.

HDP altılı muhalefete şart sundu: Hayır demeyiz! Şimdi görev masada

2023 seçimleri yaklaşırken 6'lı masa halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. HDP ise parti olarak aday çıkaracaklarını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katıldığı canlı yayın programında ise adaylık kararları konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Mithat Sancar, "6'lı Masa ve diğer aktörlerinin yaptıkları ve yapmadıklarıyla hakiki bir alternatif oluşturmak konusunda yetersiz kaldıklarını düşünüyoruz. Ürkek davranıyorlar, çözüm yolunu açacak cesareti ortaya koymuyorlar." diyerek 6'lı masaya adeta sitemde bulundu.

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"HAYIR DEMEYİZ: GÖREV MASADA!"

Sancar, adaylık konusunda seçim tarihine kadar çeşitli başka seçeneklerin ortaya çıkma ihtimaline kapıyı kapatmadıklarını ifade ederek, "Adayımızı çıkaracağız ama eğer belirlediğimiz yöntemle doğrudan diyalog, kamunun önünde görüşme ve herkesin bilgisi dahilinde bir mutabakat arayışına girilirse... Adayımızı çekeriz demiyoruz. Bu sözü hiçbir yerde telaffuz etmedik. Böyle bir arayışa girerlerse hayır demeyiz, bunun sonucunda çeşitli formüller bulunabilir. Şimdi görev ve sorumluluk 6'lı Masa'dadır" dedi.

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HDP altılı muhalefete şart sundu: Hayır demeyiz! "Şimdi görev masada"
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