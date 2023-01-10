HDP altılı muhalefete şart sundu: Hayır demeyiz! "Şimdi görev masada"

"HAYIR DEMEYİZ: GÖREV MASADA!"

Sancar, adaylık konusunda seçim tarihine kadar çeşitli başka seçeneklerin ortaya çıkma ihtimaline kapıyı kapatmadıklarını ifade ederek, "Adayımızı çıkaracağız ama eğer belirlediğimiz yöntemle doğrudan diyalog, kamunun önünde görüşme ve herkesin bilgisi dahilinde bir mutabakat arayışına girilirse... Adayımızı çekeriz demiyoruz. Bu sözü hiçbir yerde telaffuz etmedik. Böyle bir arayışa girerlerse hayır demeyiz, bunun sonucunda çeşitli formüller bulunabilir. Şimdi görev ve sorumluluk 6'lı Masa'dadır" dedi.