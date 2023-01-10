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Giriş Tarihi: 10.1.2023 12:39 Son Güncelleme: 10.1.2023 13:17

Son dakika: Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamaları nedeniyle Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 50 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı'nı hedef alan açıklamaları nedeniyle 50 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 50 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısı ile sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tazminat davası açıldığını belirtti.

Aydın açıklamasında, davayı karara bağlayan Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Kılıçdaroğlu'nu 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği bilgisine yer verdi.

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Son dakika: Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
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