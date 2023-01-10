Mecliste deprem konuşuldu: İBB Başkanı gezintiye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ocak ayı 2'nci birleşimi Saraçhane'de yapıldı. Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda deprem ve kentsel dönüşüm meselesi konuşuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu İBB Meclisi'nde depremin tartışıldığını ama 'Depremin İstanbul için en büyük tehdit olduğunu' söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun meclis toplantısına katılmak yerine Süleymaniye'de tur attığını ifade etti.

'ANKET ŞİRKETLERİ MUHALEFETİ YANILTIYOR'

Anket şirketlerinin muhalefeti yanılttığına değinen Göksu, " İYİ Parti'nin oyu yüzde 11, CHP'nin oyu yüzde 22. Yüzde 11'lik parti kalkmış, yüzde 40 mı, 50 mi alacak diye konuşulan partiye, bize 'gidiyorsunuz' diyor. Bu anket şirketleri sizi fena yanıltıyor" dedi.

'1 METREKÜP TEMİZ SU KAYNAĞI OLUŞTURMADINIZ'

Melen Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapıldığı için AK Parti'ye teşekkür edilmesi gerektiğini belirten Göksu, "Zaman zaman Melen'le ilgili göndermede bulunuluyor. Şu anda dünyanın değişik yerlerinde en çok konuşulan konu çevre, kuraklık ve iklim değişikliği. Şimdi size soruyorum, 4 yıl oldu, 1 metreküp temiz su kaynağı oluşturdunuz mu? İstanbul yılda 1 milyar metreküp su kullanıyor, yüzde 50'si Melen'den geliyor. Teşekkür edin. Bu kadar nankör olmayın. İBB Başkanı geçen gün bir kanalda 'Melen'in parasını biz ödüyoruz' dedi. Geldiğin günden bugüne kadar 1 kuruş Melen parası ödedin mi ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? Hükümetin yaptığı harcama 22 milyar TL. Melen'den İSKİ'nin kasasına giren para ise 35 milyar TL. Bunun için teşekkür edin. Bu kadar inkarcı olmanıza gerek yok. 'Biz 4 yıldan beri İstanbul'a 1 metreküp temiz su kaynağı oluşturmadık ama Allah AK Parti'den razı olsun ki Melen'i bize verdi de İstanbul halkı su sıkıntısı çekmiyor' deyin" açıklamasında bulundu.

'DEVLET HER DAİREYE 600 BİN TL VERİYOR'

Kentsel dönüşüm yaptıkları için kendilerine dava açıldığını söyleyen Tevfik Göksu, "Kentsel dönüşümün hayat kurtarma meselesi olduğuna inananlardanım. Bu konuda en büyük emeği koymuş belediye başkanlarından bir tanesiyim. Kentsel dönüşümü en fazla yapıp da oyunu da en fazla arttıran belediye başkanlarından bir tanesiyim. 4 yıldır bu kentin en büyük tehdidi deprem diyeceksiniz ama 4 yılda bir tane bölgede de şunu yapayım demeyeceksiniz. Şu anda kentsel dönüşümle ilgili her türlü hukuki alt yapı, destek tamam; devlet her daireye 600 bin TL para veriyor. Esenler'de kentsel dönüşüm yapılıyor, CHP'li il başkanı ve İYİ Parti 'neden kentsel dönüşüm yapıyorsunuz' diye bize soruyor. CHP Meclis ÜYesi Ülkü Hanım Tuzla'dan gelip neden İBB yapmıyor diye Esenler'i mahkemeye verdi" ifadelerine yer verdi.

'82 BİN METRE ALANI PARK YAPTIK'

Yaptıkları kentsel dönüşüme karşı muhalefetin dava açtığını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, "AK Parti yaptığı zaman ki kentsel dönüşüm yapan AK Partili Belediyeler. CHP'li belediyelerin zaten öyle bir niyeti de yok, öyle bir ihtiyacı da yok. AK Parti yaptığı zaman rantsal dönüşüm, CHP yaptığı zaman kentsel dönüşüm diyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Türkiye'de kentsel dönüşüme karşı İBB, CHP, Tuzla Meclis Üyesi dava açmış. Niye dava açıyorsunuz? Kentsel dönüşümden ne istiyorsunuz? Esenler'in içerisinde 2.2 milyon metrekare alan açıyoruz, 82 bin metre imarlı alanı imara kapadık, park yapıyoruz. Yanlış mı yapıyoruz? Vatandaşın yerini vatandaşa veriyoruz. Ama siz anlamazsınız çünkü orada rant yok" şeklinde konuştu.