Şentop, Erdoğan’ın Nobel adaylığı için destek istedi

ASYA Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu, Antalya'da gerçekleşti. TBMM Başkanı ve APA Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına değindi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sebep olduğu bölgesel ve küresel krizleri çözme çabalarının meyvelerini verdiğini de dile getiren Şentop, "Şüphesiz bu konuda en büyük pay, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bu münasebetle ben de zatıâlilerini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştim. Bu önerimi destekleyerek Nobel Komitesi'ne bir mektup yazan Pakistan Senatosu Başkanı dostum Muhammed Sadık Sanjrani'ye de buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Uluslararası meselelere bizim gibi bakan diğer ülkelerden gelen desteklerini beklediğimizi bu vesileyle bir kez daha dile getirmek isterim" diyerek konunun önemine değindi. Toplantı sonunda APA'nın küresel ve bölgesel meselelere dair vizyonunu ortaya koyan Antalya Deklarasyonu'nun kabul edileceği kaydedildi.