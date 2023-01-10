Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu: Gabar'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 10.1.2023 21:45 Son Güncelleme: 10.1.2023 22:14

SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu: Gabar'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgede sadece 3 teröristin kaldığını söyledi.

SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu: Gabar’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalının canlı yayın programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada Gabar'da 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"ŞİMDİ 3 KALDI"

İçişleri Bakanı Soylu, "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Cudi Dağı'nın ise terörden temizlendiğini sözlerine ekledi.

"ARALIK AYINDA 11 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Kış aylarında eskiden operasyon yapılmadığını dile getiren Bakan Soylu "Türkiye'nin dağlarında Aralık Ocak Şubat aylarında eskiden operasyon yapmak adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik, 2 terörist teslim oldu." dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu: Gabar'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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