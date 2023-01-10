SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu: Gabar’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalının canlı yayın programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada Gabar'da 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini söyledi.
"ŞİMDİ 3 KALDI"
İçişleri Bakanı Soylu, "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Cudi Dağı'nın ise terörden temizlendiğini sözlerine ekledi.