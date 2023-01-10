Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü
Giriş Tarihi: 10.1.2023 20:12 Son Güncelleme: 10.1.2023 21:10

Son dakika | Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Son dakika | Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü. Görüşmede; Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti. Irak'ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye'ninki kadar önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA