SON DAKİKA: Ege’de deprem! İzmir ve çevresinde şiddetli hissedildi...

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde son günlerde sık sık depremler meydana geliyor. Bugün de Ege Denizi'nin Çanakkale Ayvacık açıkları civarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.0 olarak açıklandı.