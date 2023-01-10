Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Ege'de deprem! İzmir ve çevresinde şiddetli hissedildi...
Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:46 Son Güncelleme: 10.1.2023 11:47

SON DAKİKA: Ege'de deprem! İzmir ve çevresinde şiddetli hissedildi...

Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nin Çanakkale Ayvacık açıkları civarında saat 10.38'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.0 olarak açıklandı. Ege'deki deprem İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de de şiddetli şekilde hissedildi. Geçtiğimiz günlerde de aynı fay hattı üzerinde depremler meydana gelmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Ege’de deprem! İzmir ve çevresinde şiddetli hissedildi...

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde son günlerde sık sık depremler meydana geliyor. Bugün de Ege Denizi'nin Çanakkale Ayvacık açıkları civarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.0 olarak açıklandı.

EGE DENİZİ'NDE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi Çanakkale Ayvacık açıkları civarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem AFAD'ın verilerine göre 10.38 sıralarında oldu.

İZMİR, ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE HİSSEDİLDİ

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de oldukça şiddetli hissedildi. Deprem sonrası bir olumsuzluk bilgisi gelmedi.

Ayvacık civarındaki fay hattında son günlerde sık sık depremler meydana geliyor. Geçtiğimiz günlerde 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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SON DAKİKA: Ege'de deprem! İzmir ve çevresinde şiddetli hissedildi...
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