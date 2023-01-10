Dikkat edilirse Erdoğan, fiilen seçim kampanyasına başladı bile. Bir yandan geniş kitleleri ilgilendiren tedbirler alıyor, diğer yandan beklenti yönetimi gerçekleştiriyor. Ülkenin dört bir yanına yayılan etkinliklerle hem tabanı motive ediyor hem teşkilatları hareketlendiriyor. Siyasi tansiyonun düzeyini gözetiyor.

6'lı Masa'yı adayını deklare etmeye zorluyor. Masa'daki dağınıklığı, karmaşık hesapları toplumun geneline mâl etmeye çalışıyor. Hayatının bir döneminde AK Parti'ye oy atmış (yüzde 70'lik) geniş seçmen kitlesini yeniden bir araya getirmeye, ülkenin geleceği için rasyonel muhasebe yapmaya davet ediyor.

Ayrıca...

Önümüz Ramazan... Ramazan'ın kutsiyeti ve barış ayı olması, kuvvetle muhtemeldir ki siyasetin yapılış tarzını da etkileyecektir. Cumhurbaşkanı'nın, siyasi parti genel başkanlarına karşı izleyeceği strateji ile değişik partilere gönül vermiş seçmenlere yönelik stratejisi arasında ton ve üslup farkları söz konusu olacaktır. Erdoğan'ın, "kucaklayıcı ve toparlayıcı mesajlarının" dün olduğu gibi bugün de halkta karşılık ürettiği açık bir gerçektir. Dili ile beyni arasındaki mesafe kısa olduğu, araya bir şeyler karışmadan kalpten konuştuğu için Erdoğan'ın ikna derecesi de yüksektir.

Ramazan ayının "sahur saati, günlük mesai saati, iftar saati ve sonrası" AK Parti lideri ve kadroları için son derece olağan ve alışkın oldukları bir performansa işaret etmektedir. 24 saate yayılan çalışma stili doğal olarak Cumhur İttifakı'nı üstün kılmaktadır.