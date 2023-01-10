Uşak’ta ’Kökünü Kurutma’ operasyonu: 120 kişi gözaltında

"OPERASYONLARIMIZ ÜLKEMİZİN HER NOKTASINDA DEVAM EDECEK"

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu her biri çeşitli miktarlarda serbest bırakmışken, sadece büyük uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik bir anlayış sergilerken, biz hem büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz hem de aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle milletimiz bize inansın ve itimat etsin. Nasıl terörün kökünü kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koymuşsak, koyuyorsak, bu irademizi hala devam ettiriyorsak, aynı şekilde uyuşturucuda da Allah'ın izniyle galip gelen biz olacağız. Buna olan inancımız da tamdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi uyuşturucunun pençesine teslim etmeyiz, etmeyeceğiz. Bu Kökünü Kurutma Operasyonlarımız ülkemizin her noktasında devam edecek."

Bakan Soylu'ya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile Uşak Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de eşlik etti.