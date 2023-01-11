Bakan Soylu’dan Türk Polis teşkilatına müjde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı mensuplarına yönelik müjdeleri sıraladı. Polislerin zaman zaman ek görevlere çıktıklarına işaret eden Soylu, "Bizim bir mesaimiz var. Onu yüzde 52'ye çıkardık. Ona da aylık 350-400 lira ek ücret gelecek. Herkese sağladık bunu. Ek mesainin yüzdesini artırdık. Eğer bir personelimiz ek bir hizmete gidiyorsa, bir ay içerisinde amiri, onun telafi dinlenmesini aynı saatte verecek" şeklinde konuştu.



Polis görev bölgesinin 4'ten 2'ye düşürülme çalışmasının yapıldığını aktaran Soylu, şark görevinden dönen personelin tercihte bulunarak istediği vilayete gidebileceğini ve oradan bir rotasyona tabi tutulmayacağını kaydetti.



POLİSE ŞARK MÜJDESİ

Soylu, şark sürelerinin geçen aylarda düşürüldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti: Özellikle 6 yıllık şark süresi bırakmıyoruz. Sivas Polis Okulu hariç. Şark sürelerinde mümkün olduğunca 5'lik süreleri 4'e, 4'lük süreleri 3'e düşürüyoruz. 3'ten aşağı da düşürmüyoruz. Eğer bir kişi şarka gidiyorsa ve iki şarkını bir arada yapmak istiyorsa ona bu imkanı sağlayacağız. Diyelim Batman Beşiri'ye gitti. 3 yıl şarkı var, 2 yıl ikinci şarkı var, 3 artı 2 ikisini beraber yapıp tekrar dönebilecek isterse. Talepte bulunacak. İstediği talebe yönelik istediği andan itibaren arkadaşlarımız değerlendirecek. Ama yapmak istemeyebilir. Gider tekrar aynı şekilde gelir. Bazen şöyle bir kota koyuyorduk. Eski gittiğin yere gidemezsin. Eski gittiğin yere de gidebilirsin. Şimdi değil ama sonra olabileceğini değerlendirdiğimiz başka bir şey daha olabilir. O da şu, İstanbul, Ankara, İzmir hariç kendi vilayeti olan büyükşehirlere polis memuru göndermeme konusunda bir prensip kararı var. Bir vilayetimizde yüzde 50'nin üstünde o vilayetten insan vardı. Şimdi onu biz yüzde 35'lere kadar çektik. Bir yerelleşme oluyor. Onu da önümüzdeki yıl tekrar değerlendireceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir hariç yüzde 20 kotası koyacağız.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mevcut 2 şark bölgesine ilişkin ileride çalışmalar yapılacağını belirterek, "Bir çalışma yaptık, bunu bir şarka indirirsek döndürebilir miyiz diye bakıyoruz. Bir de belki iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu önümüzdeki yıllardaki terörle olan mücadeledeki ihtiyacımıza bağlı." dedi.

POLİSE OTURUM BAŞINA ÜCRET

İçişleri Bakanı'ndan bir müjde de sınav görevleri ile ilgili geldi. Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen Polisler, bundan sonra görev başına değil, oturum başına ücret alacak.