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Giriş Tarihi: 11.1.2023 11:12

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı

Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Polis, diğer 3 zanlıyı da yakalamak için çalışmasına devam ediyor.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Bursa ve Ankara'da araştırma görevlisi, ziraat mühendisi, 2 öğretmen, 2 infaz koruma memuru, esnaf, askeri fabrika işçisi, özel sektör çalışanı ve örgüte müzahir kurum çalışanı olmak üzere 10 zanlının yakalanması amacıyla adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PYD operasyonu: 7 gözaltı | Video

7 GÖZALTI

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, diğer 3 zanlıyı da yakalamak için çalışmasına devam ediyor.

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı
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