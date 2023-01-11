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Giriş Tarihi: 11.1.2023

‘Başörtüsü’ne kılıf uydurdular

AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişiklik teklifi için randevu talebine HDP'den sonra CHP ve İyi Parti de "hayır" yanıtı verdi. Başından beri başörtüsü konusunda ayak sürüyen muhalefet partileri gerekçelerini de hazırladı. AK Parti'nin değişikliğin referanduma gerek kalmadan seçim öncesi çıkarılması için görüşme talebine üç parti "hayır" yanıtını verdi. HDP, "AYM'deki kapatma davası", CHP ve İyi Parti ise Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda CHP'li Ali Mahir Başarır, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları ele alındığı için "hayır" dediklerini açıkladılar. ANKARA
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‘Başörtüsü’ne kılıf uydurdular
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