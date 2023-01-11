Bolu’da ulaşıma yüzde 40 zam

Bolu Belediyesi Ocak ayı 2'nci Meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında yapıldı. Mecliste alınan karar gereği şehir içi toplu ulaşım ücretlerinde zam yapıldı. Tam biniş 7 liradan 9,5 liraya; İndirimli biniş (öğrenci) 5 liradan 7 liraya çıkarıldı. Önümüzdeki günlerde zamlı tarifelerin uygulanması bekleniyor.

Öğrenci ulaşımına zam yapılmasına en büyük tepki Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, "Yerleşkemize şehir merkezi uzak olduğundan mecburen otobüse binmek zorundayız. PTT, Belediye polis ve subaylara, basın mensuplarına ücretsiz hak tanınken, öğrenci ulaşımına 2 lira birden zam yapılması haksızlıktır" diyerek sitemlerini dile getirdiler.