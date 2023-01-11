Ekrem İmamoğlu Türkiye’yi bu kez de İngiltere’ye şikayet etti!

BAŞKAN ERDOĞAN'I DA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Türkiye'nin yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da şikayet eden İBB Başkanı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor.

Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız."