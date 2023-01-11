Ekrem İmamoğlu Türkiye’yi bu kez de İngiltere’ye şikayet etti!

Türkiye'yi daha önce sık sık yabancı basına şikayet eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz gazetesi Financial Times'a verdiği röportajda hükümeti hedef aldı.
İngiliz gazetesine şikayetlerde bulunduğu görülen İmamoğlu, Türkiye'de otoriter bir zihniyetin olduğunu iddia etti.
ASILSIZ İDDİALARLA HÜKÜMETİ HEDEFİ ALDI
Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin demokrasiyi engellemeye çalıştığı için ağır bir yenilgiye uğrayacağını belirterek, "Yükselen enflasyon, artan yoksulluk ve siyasi muhaliflere yönelik baskılar, seçmenleri iktidardaki AK Parti'ye karşı soğuttu." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, "Demokrasiye balta vuruyorlar, insanların seçme özgürlüğünü tam anlamıyla reddediyorlar. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek ve bu hükümet ağır bir yenilgiye uğrayacak." dedi.
Türkiye'de otoriter bir zihniyetin olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bunun demokrasimizi nasıl sekteye uğrattığını görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Türkiye'de hayatın nasıl şekillenmesini istediğini ilgili kurumlara dikte etmekte bir beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar." ifadelerini kullandı.
MAKALEDE 'İMAMOĞLU' VURGUSU YAPILDI
Öte yandan İngiliz gazetesinde yayımlanan makalede; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'çok çeşitli' seçmen grubundan destek aldığı belirtildi.
DAHA ÖNCE YUNAN BASININA DA ŞİKAYE ETMİŞTİ
YSK üyelerine hakaret ettiği için yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşadığı süreç hakkında Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulunmuştu.
Söz konusu mahkeme kararını bekleyip beklemediği sorulan İmamoğlu, verdiği yanıtta, Türkiye'de "siyasetin yargıyı esir aldığı" yönündeki şikayetini dile getirmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'I DA ŞİKAYET ETMİŞTİ
Türkiye'nin yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da şikayet eden İBB Başkanı, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor.
Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız."