Haberler Gündem Haberleri FETÖ’ye ByLock baskınları:28 gözaltı
Giriş Tarihi: 11.1.2023

FETÖ’ye ByLock baskınları:28 gözaltı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
EMİR SOMER EMİR SOMER
FETÖ’ye ByLock baskınları:28 gözaltı
FETÖ'NÜN emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, haklarında tanık beyanları ve diğer mahrem imamlarla HTS irtibatı bulunan ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 5'i kamu personeli, 2'si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonda ise 16 şüpheli yakalandı.-
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’ye ByLock baskınları:28 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA