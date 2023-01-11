FETÖ’ye ByLock baskınları:28 gözaltı

FETÖ'NÜN emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, haklarında tanık beyanları ve diğer mahrem imamlarla HTS irtibatı bulunan ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 5'i kamu personeli, 2'si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonda ise 16 şüpheli yakalandı.-