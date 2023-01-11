Hain saldırının kilit ismi Bulgaristan’da yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 günü bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen ve 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili dün kritik bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında soruşturmadaki son gelişmeyi açıkladı. Buna göre, bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashir'e patlayıcıyı temin eden "Bilal Hassan" kod adlı Bilal Elhac Maoas'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni G.'nin Bulgaristan'da bir otelde kaldığı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı da Bulgaristan makamlarına bilgi vererek, Hazni G.'nin yakalanmasını sağladı. Hazni G. (44) dün akşam Bulgaristan makamlarınca Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hazni G. ardından da İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından teslim alındı.