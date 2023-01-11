Mersin’de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce planlı yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik uzun süreli takipler gerçekleştirerek ve bu suretle faaliyetleri deşifre edilen, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 15 şüpheliyi belirledi.
Belirlenen şüphelilerin, zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli "umut" mesajları gönderdiği tespit edildi.
120 polisin katılımıyla drone destekli eş zamanlı yapılan operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.