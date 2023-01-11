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Giriş Tarihi: 11.1.2023 10:07

Mersin'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Mersin’de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yapılan eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

BEKİR COŞKUN
Mersin’de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce planlı yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik uzun süreli takipler gerçekleştirerek ve bu suretle faaliyetleri deşifre edilen, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 15 şüpheliyi belirledi.

Belirlenen şüphelilerin, zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli "umut" mesajları gönderdiği tespit edildi.

120 polisin katılımıyla drone destekli eş zamanlı yapılan operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olarak bulunan bir şüpheli hakkında aynı zamanda PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını yapmak suçundan da soruşturma yürütüldüğü tespit edildi.

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Mersin'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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