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Giriş Tarihi: 11.1.2023 11:36

MSB duyurdu! 3'ü FETÖ'cü 2'si PKK'lı 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi, Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB duyurdu! 3’ü FETÖ’cü 2’si PKK’lı 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 3'ü FETÖ'cü 2'si PKK'lı 8 kişi yakalandı
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