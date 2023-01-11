Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davasına devam edildi

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. Farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan aralarında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldıkları gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanıkları olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın da olduğu 4 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf, oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen belgeleri okudu.

Duruşmada, sanık Yusuf Yiğit ile dosyanın tanığı A.E. arasında geçen telefon görüşmesinin kayıtları dinlendi.

"BİR SÖKEN EKİP VAR BİR DE SÖKÜLEN MALZEMEYİ YAKAN EKİP VAR"

Dinlenen telefon görüşmesinde, Yusuf Yiğit'in, "Bir söken ekip var bir de sökülen malzemeyi yakan ekip var" dediği duyuldu.

Sanık Yiğit, iddiaların kendisiyle alakalı olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığındaki ana soruşturma dosyasının beklenilmesine karar vererek duruşmayı 10 Mayıs'ta erteledi.

"BU SUÇ BİR BÜTÜNDÜR, EYLEM BİR BÜTÜNDÜR"

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, duruşma sonrası adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin, mevcut dava ile Başsavcılıktaki ana soruşturma dosyasının birleştirilmesine karar verdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu bizim 13,5 yıldır sürdürdüğümüz mücadelede belki ilk önemli bir husustur. Netice itibarıyla biz şunu kabul ettirmiş olduk. Bu suç bir bütündür, eylem bir bütündür. Arama kurtarmayı yapmayanlar, GPS cihazını sökenler, delil karartanlar, delillere ulaşılmasını engelleyenler, örgütlü yapının unsurlarıdır. Dolayısıyla gerçekleştirilen suikastın da bunlar parçalarıdır. Yani bir amaç suç var. Amaç suç helikopteri suikasta uğratmak, araç suçlar ise delilerin yok edilmesi, yeni deliller üretilmesi, sahte delil üretilmesi, arama kurtarmanın önlenmesi. Bu eylemlerin hepsi ortaya çıkmış, hukuk tarafından da önemli ölçüde kabul edilmiş durumda, bir kısım kararlarda kesinleştiği için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

HELİKOPTERİ UÇAKLARIN DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİASI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen ana soruşturma dosyasında delillerin sil baştan toplandığını ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Aslında talebimiz o sil baştan başlatılan soruşturmayla özellikle radar kayıtları biliyorsunuz, daha önce bölgede 'bir iki radar arızalı' dendi. Daha sonra 'arızalı değil ama iletim sistemleri arızalı' denildi. Ama en lazım olan 4. dakika 37 saniyelik kısmın olmadığını bildirdi Genel Kurmay. Bunların doğru olmadığını bunların yargıdan veri kaçırma olduğunu helikoptere askeri jetlerin türbülans oluşturarak düşürmesine neden olduğuna dair iddialarımızın ispatını engellemek amacıyla bu radar kayıtlarının yok edildiği, radar kayıtlarının yargıya verilmediği gerçeği var. Bunun yeniden araştırılmasını, biliyorsunuz ordunun üzerindeki FETÖ'nün azalmasıyla bunun artık daha mümkün hale geldiği, delillerin daha rahat erişilebileceği inancındayız. Bu çerçevede biz yeni delillerle, yeni araştırmalarla helikopteri uçakların etki mesafesine girerek oluşturdukları türbülans ile düşürdüklerini, keza helikopterin içerisini de pilotu sersemletecek düzeyde karbonmonoksite maruz bıraktıklarının araştırmalarla ortaya çıkarılacağı ümidini taşıyoruz. Bu temenni içerisindeyiz. 14 yıl sonra bile olsa 20 yıl bile geçse biz bu elde edilen delillerle bu vakanın aydınlanacağı inancında ve kanaatindeyiz."

DAVA SÜRECİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 25 Aralık 2020'de kabul edilerek Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Bu dosya ile Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı.

Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle yargılanan sanık sayısı 19 olmuştu.