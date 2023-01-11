Sakarya’da terör operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede haklarında terör örgütü içerisinde Irak'ta faaliyet gösterdikleri yönünde ifade ve tespitler bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, Irak Al-Anbar Hit Bölgesinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren Irak uyruklu 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.