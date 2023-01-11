Son dakika: Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar!

"HAYAT ULAŞINCA BAŞLAR"

Yaptığımız yatırımlar müthiş, dünya imrenerek bakıyor. Bütün sektörlerde "Hayat ulaşınca başlar" mottomuz var. Gelişen trendlere uygun şekilde ülkemize hizmet sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu güvence ile bu kadar büyük bütçelerle çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla maksimum kazanç kazanacak hizmetlerle milletimizin hizmetindeyiz. Türkiye'nin önü çok açık, büyümeye devam edeceğiz. Büyüdükçe de gelişen ihtiyaçlar için canla başla çalışacağız.

20 YILDA 183 MİLYAR DOLAR

Son 20 yıldır ulaştırma altyapısına harcanan para 183 milyar dolar. Bunun 1 trilyon 100 milyar dolarlık üretime etkisi oldu. 1 birimlik ulaştırma yatırımı yaptığınız 10 katı üretim en az 6 katı da milli gelir katkısı sağlıyorsunuz. Bu altyapı yapılmasaydı sıkışıklık olurdu. 20 yıl önce 8 milyon araç vardı şu an 26 milyon araç var ama trafik sıkışıklığı çok daha az. İstanbul'da 2 tane köprü vardı, 15 Temmuz Köprüsü'nden 220 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 240 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 130 bin araç geçiyor, Marmaray'ı 670 bin kişi geçiyor müthiş projeler bunlar.

GÜVENLİ YOLLAR VURGUSU: TRAFİK KAZALARI YÜZDE 82 AZALDI

Trafik kaza oranları yüzde 82 azaldı bu yollar sayesinde. Afet durumunda kaçış yolları aynı zamanda. Herhangi bir deprem zamanında, nasıl kaçılacağının planları var. Bizim terörden arındırdığımız bölgelere huzur geldi, çiftçilik yapılıyor. Orada para kazanıp İstanbul'da yatırım yapanlar var. Bunlar neden karşı çıkıyorlardı? Buralara kimse gelemesin, biz teröre devam edelim diyorlardı. Buralar transit koridorlara dönüştü.

Botan Köprüsü'nde Beğendik Köprüsü'nü yaptık. Şantiyemizi yaktılar, çalışanlarımızı karıştırdılar. Çok şehidimiz var. Burası, terör yataklarının olduğu yerdi. Şimdi fıstık üretiminde dünyanın sayılı yerlerinden. Organize sanayi bölgeleri hareketlendi. 165 metre burası dünyanın en yüksek viyadüklerinden birisi. Burada dereye kapılan vatandaşlar oldu. Artık milletin parası millet için harcanıyor.