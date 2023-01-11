SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu davasında o telefon görüşmesi dinlendi! Çok çarpıcı ifadeler: Bir söken ekip var bir de...

Helikopteri uçakların düşürdüğü iddiası

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen ana soruşturma dosyasında delillerin sil baştan toplandığını ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Aslında talebimiz o sil baştan başlatılan soruşturmayla özellikle radar kayıtları biliyorsunuz, daha önce bölgede 'bir iki radar arızalı' dendi. Daha sonra 'arızalı değil ama iletim sistemleri arızalı' denildi. Ama en lazım olan 4. dakika 37 saniyelik kısmın olmadığını bildirdi Genel Kurmay. Bunların doğru olmadığını bunların yargıdan veri kaçırma olduğunu helikoptere askeri jetlerin türbülans oluşturarak düşürmesine neden olduğuna dair iddialarımızın ispatını engellemek amacıyla bu radar kayıtlarının yok edildiği, radar kayıtlarının yargıya verilmediği gerçeği var. Bunun yeniden araştırılmasını, biliyorsunuz ordunun üzerindeki FETÖ'nün azalmasıyla bunun artık daha mümkün hale geldiği, delillerin daha rahat erişilebileceği inancındayız. Bu çerçevede biz yeni delillerle, yeni araştırmalarla helikopteri uçakların etki mesafesine girerek oluşturdukları türbülans ile düşürdüklerini, keza helikopterin içerisini de pilotu sersemletecek düzeyde karbonmonoksite maruz bıraktıklarının araştırmalarla ortaya çıkarılacağı ümidini taşıyoruz. Bu temenni içerisindeyiz. 14 yıl sonra bile olsa 20 yıl bile geçse biz bu elde edilen delillerle bu vakanın aydınlanacağı inancında ve kanaatindeyiz."