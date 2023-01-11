Haberler Gündem Haberleri YSK üyeliği için Yargıtay'da 16 Ocak'ta seçim yapılacak
Giriş Tarihi: 11.1.2023 09:47 Son Güncelleme: 11.1.2023 09:47

YSK üyeliği için Yargıtay'da 16 Ocak'ta seçim yapılacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine Yargıtay kontenjanından gelecek 3 üyenin belirlenmesi için Yargıtay Genel Kurulunca 16 Ocak'ta seçim yapılacak. Görev süresi dolan üyeler yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilen yeni üyeler yemin edecek. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

AA
YSK üyeliği için Yargıtay’da 16 Ocak’ta seçim yapılacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 11 üyesi bulunan YSK'nın 5 üyesinin görev süresi 24 Ocak'ta sona erecek.

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştayda seçimler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Yargıtay Genel Kurulunda 16 Ocak'ta seçim yapılacak. Danıştayda ise seçim tarihi daha sonra belirlenecek. Görev süresi dolan üyeler yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilen yeni üyeler yemin edecek.

YSK BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILACAK

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

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YSK üyeliği için Yargıtay'da 16 Ocak'ta seçim yapılacak
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