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Giriş Tarihi: 12.1.2023 14:54 Son Güncelleme: 12.1.2023 15:01

Başkan Erdoğan 'Sıfır Emisyon' toplantısında konuşuyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Sıfır Emisyon' toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan ’Sıfır Emisyon’ toplantısında konuşuyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Sıfır Emisyon' toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dışarıya gıptayla bakan bir Türkiye değil, çalışmaları ve projeleri mercek altına alınan bir Türkiye var. Avrupa başta olmak üzere Batı'nın kendisinin uygulamadığı ancak bize dayatma konusundaki maharetlerini gayet yakından biliyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlıklarının sembolü Türkiye Yüzyılı Vizyonumuza en büyük katkıyı sizden bekliyoruz. Bilim diyoruz, dijital diyoruz, iletişim diyoruz, hepsinin temelinde bilim var teknoloji var.

Türkiye Yüzyılı sıradan bir siyasi söylemin ötesinde, asırlık bir özlemdir. Kavramları kendi değer dünyalarına göre tanımlayanların, gerektiğinde değiştirenlerin, standartları belirleyenlerin, küresel ekonomi sistemini kontrol edenlerin bize karşı uyguladığı çifte standartlar hiçbirinizin moralini bozmasın.

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Başkan Erdoğan 'Sıfır Emisyon' toplantısında konuşuyor
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