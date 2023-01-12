Bolu’da toplu ulaşım ücretlerine zam

Bolu Belediye Meclisi ocak ayı ikinci birleşiminde, özel halk otobüslerinin bazı hatlarında biniş ücretlerine zam yapılması teklifi görüşüldü.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi üzerine yapılan oylamada, şehir içinde 7 lira olan tam bilet 9,5 liraya, 5 lira olan indirimli bilet (öğrenci) ise 7 liraya çıktı.

Ayrıca Abant Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı hatlarında hizmet veren özel halk otobüsü ücretlerinde de artış yapıldı.

Buna göre, Abant Milli Parkı için 28 lira olan tam bilet ücreti 38 liraya çıkarken, indirimli bilet ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.

Gölcük Tabiat Parkı için 14 lira olan tam bilet 19 liraya, 10 lira olan indirimli bilet ise 14 liraya çıktı.

Yeni ücret tarifesinin ilerleyen günlerde uygulanması bekleniyor.