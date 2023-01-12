Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e trol ordusu tepkisi: Troll ordusu arıyorsanız…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki dosyayı açıklayacağını ve "başına bir şey gelme" ihtimaline karşı üç kişiye bu dosyayı verdiğini duyurarak bugün elindeki dosyayı açıkladı.

Özel'in açıkladığı dosyadan trol ordusu çıktı. Soylu'nun trol ordusu olduğunu ve Emin Şen'in trollük dersleri verdirdiğini iddia etti. Birçok detayı paylaştığı açıklamasında Ebabil Harekâtı adlı oluşumunda bağı olduğunu ifade ederek grubun para aldığını da iddia etti.

"MİNİK GÖSTERİSİ BİTMEDEN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA İFTİRASI YÜZÜNE VURULDU"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dağ sosyal medya hesabından "Özgür Özel, "Can güvenliği" imasıyla dosya açıklayacağını söyledi. Açıkladı; kuru gürültü. Minik gösterisi bitmeden İçişleri Bakanlığı'nca iftirası yüzüne vuruldu. Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli" ifadelerini kullandı.