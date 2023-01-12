Hazni Gölge Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısıyla ilgili bir şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Bombayı bırakan terörist Ahlam Albashir'e bombayı temin eden "Bilal Hassan" kod adlı Bilal Elhac Maoas'ın yurtdışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin (44) Bulgaristan'da bir otelde kaldığının tespit edilmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan makamlarına bildirimde bulundu. Bulgaristan'da gözaltına alınarak Edirne Kapıkule Kara Hudut Kapısı'ndan Türk polislerine teslim edilen Gölge, İstanbul'a getirilerek sorguya alındı.Batman nüfusuna kayıtlı Gölge'nin "bomba kullanarak tasarlayarak adam öldürmek" ve "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçları ile 8 başka suçtan aranması olduğu öğrenildi. Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasına yardım eden kardeşi Ahmad El-Hac Nwas tutuklanmıştı. Bilal Hassan ise halen aranıyor.