İletişim Başkanı Altun: Seçim güvenliğinin sağlanması ve dezenformasyonun önlenmesinde iş birliği önemli

Güvenlik kavramının maddi varlıkların korunmasının yanı sıra manevi değerlerin de muhafazasını ihtiva ettiğine işaret eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhafaza edilmesi gereken manevi değerlerin en önemlileri arasında ise temel insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra çoğulcu demokrasi anlayışının bulunduğunu bildirdi.

Demokratik kurum ve süreçlerin işleyebilmesi için kamuoyunun doğru bilgiye erişme imkanının korunmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Maalesef içerisinde bulunduğumuz hakikat ötesi çağda, temel insan hak ve özgürlükleri ile demokrasi kavramları küresel ölçekte saldırıya uğramaktadır. Günümüzde küresel güç mücadelelerinin sonucu ortaya çıkan hibrit savaşlar, iletişim ve enformasyon kavramlarının önemini giderek arttırmaktadır. Art niyetli aktörler, ulusal ve uluslararası kamuoylarının gerçeklik algısını bozmak amacıyla çeşitli propaganda faaliyetleri ve dezenformasyon kampanyaları yürütmektedirler. Bu faaliyetler sonucunda bilgi kirliliği oluşturulmakta, kamuoyunun aldatılması ve demoralize edilmesi hedeflenmektedir. Toplumsal algının dezenformasyon faaliyetleriyle şekillendirilmesi, kamuoyunun bilimsel gerçek ve hakikatlerden uzaklaşarak duygusal yönelimlerle hareket etmesi sonucunu doğurmaktadır. Dezenformasyon kampanyalarının bir sonucu olarak, kamuoyu siyasetten ekonomiye pek çok konuda yanlış bilgilendirilmekte, demokratik yapılar ile temel insan hak ve özgürlükleri yıpranmaktadır."



"DEZENFORMASYON KÜRESEL GÜVENLİK VE İSTİKRARA YÖNELİK EN BÜYÜK SINAMALARDAN BİRİ"

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve küreselleşmenin de dezenformasyona yönelik faaliyetleri de kolaylaştırarak etki alanlarını genişlettiğine dikkati çeken Altun, gelinen noktada, dezenformasyonun küresel güvenlik ve istikrara yönelik en büyük sınamalardan birini oluşturduğunu söyledi.

Altun, insanların bilgi almak ve başkalarıyla iletişim kurmak için kullandığı internet ve sosyal medyayı, kötü niyetli kişilerin demokrasiyi baltalama faaliyetleri adına kullanabildiğini belirterek, "Bu mecralarda bırakılan dijital izler bazlı olarak büyük veri, dijital profilleme, dijital analitik ve mikro hedefleme gibi tekniklerle bilgi kirliliği oluşuturulmakta, kamuoyunun aldatılması hedeflenmektedir" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda kimi Batı ülkelerinde seçim süreçlerine yönelik tanık olunan tartışmaların, demokratik kurumların işleyebilmesi için dezenformasyonla mücadelenin ne kadar hayati bir önemde olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Batı'da bu durum Cambridge Analytica gibi skandallarla gündeme gelmiş ve tüm dünyanın ortak problemi olarak adlandırılmaya başlanmıştır.Bununla beraber biz de ülkemizde teknoloji destekli dezenformasyon kampanyalarına sürekli şahit oluyor ve bunların demokrasimizi baltalamaması için mücadele ediyoruz. Seçimler başta olmak üzere, demokratik kurum ve süreçlerin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için, kamuoyunun objektif ve doğru bilgiye erişebilmesi bir ön koşuldur. Bu kapsamda seçim güvenliğinin sağlanması, ancak bilgi kirliliğinin önlendiği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür. Aksi taktirde kamuoyunun doğru bilgiye ulaşma kabiliyeti sınırlanacak, seçimler art niyetli aktörlerin müdahalesine açık hale gelecektir."



"SEÇİM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE DEZENFORMASYONUN ÖNLENMESİNDE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ"

Altun, dezenformasyonla mücadelenin demokrasi ve basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit olmadığının, bilakis demokrasi ve basın özgürlüğünün garantisi olduğunun altını çizdi.

Bu perspektifle gerek sosyal gerek konvansiyonel medyanın düzenlenmesinin, dezenformasyonun önlenerek demokratik süreçlerin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesinin sağlanması kritik önemde olduğunu vurgulayan Altun, bütün küresel sınamalarda olduğu gibi, dezenformasyonla mücadele alanında da çözümün uluslararası iş birliğinden geçtiğine inandıklarını kaydetti.

Altun, "Seçim güvenliğinin sağlanması ve dezenformasyonun önlenmesi konularında diğer dünya ülkeleriyle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmeyi, demokrasinin yaşatılması için bir gereklilik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak görevinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına tevdi edildiğini hatırlatan Altun, bu görevin, seçim güvenliği başta olmak üzere, Türkiye'de çoğulcu demokrasinin yaşatılması ve geliştirilmesi bakımından son derece önemli olduğunu bildirdi.

Bu görev kapsamında ihdas ettikleri Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çatısı altında anlık olarak yalanlara cevap verdiklerini aktaran Altun, ayrıca haftalık olarak dezenformasyon bültenleri yayınlayarak toplumsal düzen ve istikrarı baltalamayı hedefleyen yalan haberlere karşı hakikati kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Altun, dezenformasyonun önlenmesi için, bu alanda sahip olduğumuz deneyimi diğer ülkelerle paylaşmanın ve onların deneyimlerinden de faydalanmanın önemli olduğuna inandıklarını da sözlerine ekledi.