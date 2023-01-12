Sınırı aştı

Öncekigün Sakarya Arifiye'de yeni nesil Fırtına obüslerinin teslim törenine katılan TSK komuta kademesine yönelik çirkin sözler sarf eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi:Kılıçdaroğlu, defalarca yaptığı gibi vahim sözlerle TSK'ya saldırarak, komuta kademesine hakaret ederek bu sınırı aşmıştır. Hiçbir şekilde bir siyasetçi niteliğiyle, devlet adamı kimliğiyle bağdaşmayacak bu sözlerin, Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi şaşırtıcı olmadı. Toplumun sürekli olarak bir kesimini, Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlarımızı, esnafı, öğretmenleri, polisi, jandarmayı tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun bu nefret siyaseti, TSK'nın komuta kademesine hakaret etmek şeklinde haddini aşan bir boyuta ulaştı.CHP'nin, PKK'ya karşı yapılacak askeri operasyonlara niye destek vermediğini biliyoruz. Yunanistan'daki siyasetçiler ancak Kılıçdaroğlu'nun kullandığı bu dili kullanırlar. Kılıçdaroğlu, PKK ya da terör örgütlerine karşı kullanmadığı dili, çeşitli toplum kesimlerine ve TSK'nın komuta kademesine karşı kullanan bir üslup sergiledi. TSK'yı ve komuta kademesini hedef aldığı çok açık. TSK'nın komuta kademesinden bahsederken 'Ortadoğu'nun bol apoletli generalleri gibi' demesi utanç verici. Bu durum, CHP'ye destek ve gönül veren vatandaşlarımız ve milletimizin tamamı tarafından kınanacaktır. Kılıçdaroğlu, TSK'ya saldıracağına başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayraklarının kaldırılmasına baksın. Bayrağımıza dönük bu saygısızlık karşısında bu şahsı görevden alması gerekir. Öncelikle bu konularda bir açıklama yapsın.