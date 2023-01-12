Son dakika: Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
AKŞAM SAATLERİNDE YORGUNLUK HİSSETTİ
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin, "Akşam saatlerinde bir yorgunluk hissettiğini söyledi. Hastanede tedavide ritim bozukluğu olduğu saptandı.
Özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Bu akşamı hastanede geçirebilir." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri Akşener hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama | VİDEO