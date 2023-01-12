Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 12.1.2023 21:53 Son Güncelleme: 12.1.2023 22:13

Son dakika: Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Akşener, akşam saatlerinde yorgunluk hissetti ve ardından gittiği hastanede kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi. Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika: Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AKŞAM SAATLERİNDE YORGUNLUK HİSSETTİ

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin, "Akşam saatlerinde bir yorgunluk hissettiğini söyledi. Hastanede tedavide ritim bozukluğu olduğu saptandı.

Özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Bu akşamı hastanede geçirebilir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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