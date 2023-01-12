Son dakika: Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Bu akşamı hastanede geçirebilir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama | VİDEO