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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Soylu’dan polise şark müjdesi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Soylu’dan polise şark müjdesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam katıldığı bir canlı yayında Türk Polis Teşkilatı mensuplarına yönelik müjdeleri sıraladı. Bakan Soylu, polislerin çalışma periyoduna ilişkin yapılan düzenlemeye yönelik 12/36 çalışan polisin, 4 grup çalışacağını bilgisini paylaştı. Şark sürelerinin düşürüldüğünü, 5 yıllık sürenin 4 yıla, 4 yıllık sürenin ise 3 yıla düşürüldüğünü açıklayan Bakan Soylu, normal şartlarda iki kez yapılan Şark zorunluluğunun da birleştirilebileceğini duyurdu. Soylu, "Şarka giden polis memuru iki Şark'ı bir arada yapmak isterse buna imkân tanınacak. Gitmiş olduğu ilde ikinci Şark'ı da talep eden polis memuru, bölgeye göre 5 ya da 6 yıl kalarak iki Şark'ı bir arada yapıp görevini tamamlayabilecek" dedi.
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Soylu’dan polise şark müjdesi
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