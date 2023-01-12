Soylu’dan polise şark müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam katıldığı bir canlı yayında Türk Polis Teşkilatı mensuplarına yönelik müjdeleri sıraladı. Bakan Soylu, polislerin çalışma periyoduna ilişkin yapılan düzenlemeye yönelik 12/36 çalışan polisin, 4 grup çalışacağını bilgisini paylaştı. Şark sürelerinin düşürüldüğünü, 5 yıllık sürenin 4 yıla, 4 yıllık sürenin ise 3 yıla düşürüldüğünü açıklayan Bakan Soylu, normal şartlarda iki kez yapılan Şark zorunluluğunun da birleştirilebileceğini duyurdu. Soylu, "Şarka giden polis memuru iki Şark'ı bir arada yapmak isterse buna imkân tanınacak. Gitmiş olduğu ilde ikinci Şark'ı da talep eden polis memuru, bölgeye göre 5 ya da 6 yıl kalarak iki Şark'ı bir arada yapıp görevini tamamlayabilecek" dedi.