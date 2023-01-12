Terörist cenazesi için kapıda bekleyen HDP’li Beştaş: PKK ile hiçbir bağımız yok

"PKK İLE BAĞIMIZ YOK"

"PKK ile bir bağınız var mı?" sorusuna cevap veren Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK ile partisinin hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu.

"BİZ TALİMATLARI HALKTAN ALIRIZ"

Beştaş, "Tabii ki bir bağımız yok, biz talimatları halktan alırız. Biz kararlarımızı yetkili kurumlarımızdan alırız. Bu kadar absürt, bu kadar boş bir iddia olabilir mi?" ifadelerini kullandı.