Yağbasan’ı petrol heyecanı sardı

SABAH, üzüm bağını sulamak için açtığı kuyudan petrol olduğu düşünülen siyah sıvı madde çıkan Manisa Salihli'ye bağlı Yağbasanlı Hilmi Yılmaz'ın hikâyesini manşetine taşımıştı. Yılmaz geçen yıl aynı mahallede Mustafa Yüksel'e ait bir zeytin bahçesinde açılan kuyudan yüzde 6 oranında kaliteli petrol çıktığını tescilleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin kendilerine de haber yolladığını söyleyerek "Örnek almak için geleceklerini söylediler. Yağbasan sakinleri olarak heyecan içinde bekliyoruz" dedi.HILMI Yılmaz o kuyunun hikâyesini SABAH'a anlattı: Aslında kuyuyu 10 yıl önce su çıkarmak için açmıştım. 3-4 sene kullandık. Ancak su ile karışık yağ çıktığı için üstümüz başımız kirleniyordu. Kıyafetlerimizdeki yağ yıkansa da çıkmayınce ben de kızıp, 'Bir daha bu kuyuyu açarsam namerdim' dedim. Diğer kuyulardaki sular azalınca yıllar sonra tekrar açtık.