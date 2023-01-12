Haberler Gündem Haberleri 6’lı kaos! Şimdi de ‘imza’ kavgası... Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi
Giriş Tarihi: 12.1.2023 12:47 Son Güncelleme: 12.1.2023 13:02

6’lı kaos! Şimdi de ‘imza’ kavgası... Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi

Ahmet Davutoğlu'nun seçilecek cumhurbaşkanı ile birlikte 6 parti liderinin de imza yetkisine sahip olacağı açıklaması tartışma konusu oldu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki göstererek, 6'lı masada böyle bir konunun konuşulmadığını söyledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun açıklamalarını teyit etti. "Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 50 diye bakamayız. Altısı da Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun istiyoruz" dedi.

6’lı kaos! Şimdi de ‘imza’ kavgası... Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda 6'lı masanın yönetim modelini açıkladı. "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanının genel başkanları ciddiye almaması durumunda, meclis desteğini kaybedeceğini ve ülkenin yeniden seçime gitmek zorunda kalacağını ifade etti.

"6'LI MASA BÖYLE BİR DEĞERLENDİRME YAPMAMIŞTIR"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki göstererek, 6'lı masada böyle bir konunun konuşulmadığını söyledi.

Zorlu, "6'lı masa böyle bir değerlendirme yapmamıştır. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarıyla mücadele edecektir. Bunu yaparken 30 Ocak'ta lansmanını yapacağımız yol haritası ve hükümet programı çerçevesinde hareket edecektir. 6'lı masanın ortak aklı devreye girecek, Cumhurbaşkanı daha sağlıklı çalışacaktır. İYİ Parti bunu desteklemektedir, ama diğer yaklaşımı doğru bulmayız." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TEYİT ETTİ

Altılı masanın Türkiye'yi yönetme modeli gündem oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." sözleri konuşulmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya ilişkin görüşlerini aktardı.

"BAŞKAN YARDIMCILIĞI OLURSA ÇOK GÜZEL OLUR"

"Altı lider bir cumhurbaşkanı adayıyla Erdoğan'ın karşısına çıkınca, diğer liderler başkan yardımcısı olacaklar" diyen İsmail Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun konu hakkındaki ifadelerini şöyle aktardı:

"YÜZDE 1, YÜZDE 3, YÜZDE 50 DİYE BAKAMAYIZ

"Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir"

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini şöyle açıkladı:

"Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlık kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık" diyor

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6’lı kaos! Şimdi de ‘imza’ kavgası... Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi
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