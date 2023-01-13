6’lı masanın vaatleri belli oldu: Kriz, kaos ve belirsizlik





Davutoğlu, "Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alınacak. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alınacak. Ama diyelim ki A partisi büyük çoğunluğa sahip 7-8 bakanlığı olacak. Altılı masada olanların hepsi bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alacak en az" şeklinde konuştu.