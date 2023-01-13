Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik: Meclis Başkanı Şentop anlamlı bir karar verdi
Giriş Tarihi: 13.1.2023 17:48

AK Parti Sözcüsü Çelik: Meclis Başkanı Şentop anlamlı bir karar verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye ziyaretini iptal etmesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine saldıranlara göz yumulmasına karşı verilmiş önemli bir karar olduğunu bildirdi.

AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Meclis Başkanı Şentop anlamlı bir karar verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokatif gösterisinin ardından Meclis Başkanı Şentop'un, İsveçli mevkidaşı Norlen'in Türkiye ziyaretini iptal etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şentop'un "anlamlı bir karar verdiğini" belirten Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Bu karar, Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine saldıranlara göz yumulmasına karşı verilmiş çok önemli bir karardır. İsveç makamlarının yüce Meclisimizin Başkanı tarafından verilen bu mesajı anlaması ve terörle mücadele noktasında gerekli işbirliğini yapması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis Başkanımız sayın Mustafa Şentop'u bu kararından dolayı tebrik ediyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Sözcüsü Çelik: Meclis Başkanı Şentop anlamlı bir karar verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA