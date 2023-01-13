Bakan Koca’dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı

Bağcılar'da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikseri sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ambulansa yol vermeyen beton mikseri kamyonun sürücüsüne ve araç sahibine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 21.268 TL para cezası uygulandığını duyurdu.
Bakan Koca beton mikseri sürücüsünün ambulansa yol vermediği görüntüleri de paylaşarak, "O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi" ifadelerini kullandı.
Bugün Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen beton mikseri kamyonun sürücüsüne ve araç sahibine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli maddeler gereğince 21.268 TL para cezası uygulanmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne kamuoyu adına teşekkür ederiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2023
06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar'da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi. pic.twitter.com/o2lFZslkLz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2023