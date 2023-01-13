Bakan Soylu duyurdu! İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 176 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 176 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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Bakan Soylu, "İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak'ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam;176 Kişi gözaltında. 26 kilo uyuşturucu madde, 84.325 adet ecstasy/captagon hap ele geçirildi. Kahraman Polislerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.