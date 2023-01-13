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Giriş Tarihi: 14.1.2023 00:03 Son Güncelleme: 14.1.2023 00:15

Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı

İstanbul Başakşehir’de polis ekiplerine maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

İHA
Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı.

YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı. Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı.

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Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı
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