Davutoğlu’nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP’li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6’lı masada bilinmeyen kriz

YUVARLAK MASA ÇÖZÜMÜ

Yarkadaş, krizin "yuvarlak masa" çözümü ile aşıldığını belirterek "Davutoğlu'nun kibri yüzünden bir süre toplanamayan Altılı Masa en sonunda herkesin eşit olduğu "yuvarlak masa" çözümünü bulmuş, partiler ise 'alfabetik sıralama'ya göre lanse edilmişti." dedi.

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KILIÇDAROĞLU DA "ALFABETİK SIRA" ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da liderlerin masaya oturma sırasına ilişkin yaptığı bir konuşmasında Davutoğlu'nun talebinden bahsetmese de bir kriz olduğunu belli etmişti. Kılıçdaroğlu, "Partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler veya Genel Başkanların soyadı sırasına göre oturabilirler" formülünü ortaya atmıştı.