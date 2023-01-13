Fatih Erbakan: 7’li eş Cumhurbaşkanlığı sistemi çözümsüzlüktür

Fatih Erbakan bir otelde düzenlenen basın toplanışında konuştu. 6'lı masayı sert bir dille eleştiren Erbakan şunları söyledi: "Mevcut iktidarı tek adam rejimi diyerek eleştirdiler şimdi sen yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorsun. Kendileri ne diyorlar? 'Milletin seçtiği bir Cumhurbaşkanı olacak, bu Cumhurbaşkanı alacağı kararlarda 6 tane parti başkanından icazet alacak, onların izni olmadan hiçbir şey yapamayacak. Bazıları bu sisteme 7 kocalı hürmüz modeli diyorlar. Biz o kadar ileriye gitmeyelim ama 7'li eş Cumhurbaşkanlığı sistemi, bu kaostan, karmaşadan başka ne getirir. Cumhurbaşkanını millet seçmiş, anayasada yetkisi var, bunu kullanacak ülkeyi yönetecek, her adımında 6 tane insanın gönlünü alması lazım, onlardan onay alması lazım. 7'li eş Cumhurbaşkanlığı sistemi çözümsüzlükten başka bir şey getirmeyecek."



'CHP SAMİMİYET SINAVINDAN GEÇMELİ'

Fatih Erbakan, 6'lı masada 28 Şubat kokuları geldiğini söyledi. Erbakan, "'İktidar, 'Başörtüsüne yasal yetmez, anayasal teminat getirelim' dedi. Biz de bunu destekledik. İktidar bu teklifle ilgili görüşmek isteyince Meclis'teki muhalefet partileri topu taca atmaya başladı. İş ciddiye binince çeşitli bahanelerle 'Randevu vermem, görüşmem' dediler. Hani kanuni teminat diyordunuz. 'CHP'nin samimiyet sınavından geçmesi lazım ama bu sınavdan geçeceğini zannetmiyoruz' demiştik. Dediğimiz gibi de oldu ve kendilerine yakın bir gazete anayasa teminatına laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle 6'lı masanın karşı çıktığını manşetine taşıyor. Anayasa değişikliğine laiklik ayarı yapılması gerektiğini manşetine taşıyor. Atatürkçü Düşünce Derneği 6'lı masaya laiklik uyarısı yapıyor. Bütün bunlar bize buranın buram buram 28 Şubat koktuğunu gösteriyor. Anayasada temel insan hakkı, inanç özgürlüğü hakkını teminat altına alınca laiklik elden mi gidiyor. Siz laiklikten din düşmanlığını mı anlıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.