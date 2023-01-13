FETÖ’nün Poyrazköy soruşturmasındaki kumpas davasında ara karar

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklardan, olay tarihinde arama-el koyma, teknik takip, gözaltı, tutuklama, iddianame düzenlenmesi gibi hukuki durumu etkileyen belgelerde imzasının bulunduğu iddia edilen Abdulkadir Bayat'ın savunması alındı.

"SADECE BANA SÖYLENENLERİ YAZAN BİR POLİS MEMURUYUM"

Bayat, "Amirallere Suikast" soruşturmasında Kocaeli'de bir evde yapılan aramada flash disk ele geçirilip incelendiğini belirterek, "Büro amiri bu bilgi ve belgelere dayanarak büroya yazı yazdırdı. Bu yazıyı ben yazdığım için ben yargılanıyorum. Bu yazıyı yazdıran amirlerim yargılanmıyor sadece ben yargılanıyorum." ifadalerini kullandı.

Poyrazköy'de yapılan aramada sadece yazıcı olarak bulunduğu öne süren Bayat, "Yapılan tüm işlemler polis ve jandarmada bulunan teknik cihazlarla kayıt altına alınmıştır' diye tutanağa da yazılmıştır. 38 kişi bu tutanağı imzalamıştır. Amirim Kazım Aksoy'un beni görevlendirmesiyle gittim. Amirlerimin söylediklerini kelimesi kelimesine tutanağa yazdım. Sadece bana söylenenleri yazan bir polis memuruyum. Soruşturmayı etkileyecek bir konumum yoktu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 18 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, sanıklar Mehmet Koçak ve Volkan Düzgün hakkında savunmalarının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Müştekilerin katılma taleplerinin sanık savunmaları alındıktan sonra değerlendirilmesine de karar veren heyet, Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak sanıkların geçici görevleri de dahil hangi birimlerde, hangi rütbeyle, hangi tarihlerde görev yaptıklarının sorulmasına hükmetti.

Heyet, Kuzey Deniz Saha Komutanlığına yazı yazılarak Poyrazköy'de yapılan aramalara ilişkin ellerindeki görüntü kaydı ile müştekiler Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan'a ilişkin olay tarihinde Kocaeli Değirmendere'de yapılan arama kayıtlarının istenilmesini de kararlaştırdı.

Duruşma, 24 Nisan ile 5 Mayıs arasında Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonlarda yapılmak üzere ertelendi.