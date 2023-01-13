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Giriş Tarihi: 13.1.2023 15:39 Son Güncelleme: 13.1.2023 15:40

Hazni Gölge tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge, ifadesi ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Hazni Gölge tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.

Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan aranan, PKK terör örgütü üyesi Hazni Gölge İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Hazni Gölge, 'Devletin Birliği ve Ülkenin Bütünlüğünü bozma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Hazni Gölge tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi
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