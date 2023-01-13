İmamoğlu ve Yavaş’a adaylık vetosu! Babacan’dan flaş çıkış: Ben rahat seçilirim

KILIÇDAROĞLU DA İKİ İSMİ VETO ETMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sıklıkla kendi adaylığı konusunda sinyaller vererek "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım." diyerek adeta adaylığını ilan etmişti. CHP lideri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını ilişkin ise sürekli olarak 'Görevlerine devam edecekler' diyerek iki belediye başkanının aday olmayacaklarını dile getirmişti.