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Giriş Tarihi: 13.1.2023 13:07

İstiklal saldırısıyla ilgili flaş gelişme... Hazni Gölge adliyeye sevk edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’e bombayı temin eden firari Bilal Hassan’ın saldırının ardından yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan’da yakalanarak Türk Polisi’ne teslim edilen Hazni Gölge adliyeye sevk edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstiklal saldırısıyla ilgili flaş gelişme... Hazni Gölge adliyeye sevk edildi

13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı İstiklal Caddesi'nde bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısıyla yeni bir gelişme yaşandı.

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist Ahlam Albashir'e bombayı temin eden "Bilal Hassan" kod adlı firari terörist Bilal Elhac Maoas'ın terör saldırısından sonra yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da kaldığı otelde gözaltına alınarak Türk Polisi'ne teslim edilen 44 yaşındaki Hazni Gölge adliyeye sevk edildi.

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İstiklal saldırısıyla ilgili flaş gelişme... Hazni Gölge adliyeye sevk edildi
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