Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Akşener'in bir gece müşahade altında tutulacağı belirtildi. Akşener'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da "Genel Başkanımız hafif bir çarpıntı şikayeti ile Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup, çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın (bugün) taburcu olması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.