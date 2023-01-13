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Giriş Tarihi: 13.1.2023

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Akşener'in bir gece müşahade altında tutulacağı belirtildi. Akşener'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da "Genel Başkanımız hafif bir çarpıntı şikayeti ile Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup, çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın (bugün) taburcu olması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
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Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
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